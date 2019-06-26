بالصور.. حرس الحدود ينقذ شابًّا من الغرق بكورنيش الخفجي

تمكن رجال حرس الحدود بقطاع الخفجي، مساء الثلاثاء، من إنقاذ مواطن من الغرق بكورنيش الخفجي.

وأوضح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية النقيب أحمد بن تركي العتيبي، أنه ورد إلى مركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام (DMRCC) بلاغ من غرفة القيادة والسيطرة بقطاع الخفجي يفيد بأنه أثناء قيام دورية البحث والإنقاذ بعملها شاهدت شخصًا يغرق بكورنيش الخفجي.

وأضاف: «على الفور توجهت فرقة البحث والإنقاذ إلى الموقع، وتم إنقاذه، وتقديم الإسعافات الأولية له على الشاطئ، وحالته الصحية مستقرة ولله الحمد».

وأهاب المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، بجميع المتنزهين ومرتادي البحر استخدام وسائل السلامة واتباع التعليمات، وعدم التردد في الاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (٩٩٤) لطلب المساعدة، متمنيًا السلامة للجميع.