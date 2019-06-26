- 1/2
- 2/2
ردت خدمات المياه بجازان على تقرير "الخليج 365" الذي كشف بصمات فيضان سد وادي "وساع" بمنطقة جازان بمحافظة هروب ما يشكله امتلاء البحيرة من مخاطر، وذلك بعدما قالت إنها ليست مسؤولة عن السد بينما قبل أشهر بسيطة صرحت بأنه لا خطر من الفيضان.
وفي التفاصيل، قالت المياه: إشارة إلى الخبر المنشور في تحت عنوان :(مصادر تكشف امتلاء الحوض كليًا وتذكّر بالمخاطر بين تسريبات منسية وضحايا ... بصمات فيضان سد "وساع" تتوعّد.. أبواب مغلقة و"المياه" تتجاهل التحذيرات)، فعليه وللإيضاح وتبيين الحقائق فإن السدود ليست من مسؤوليات الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان وليست هي الجهة المشرفة على السدود, حيث إن السدود تعد من اختصاصات وزارة البيئة والمياه والزراعة, وذلك بناء على التوجيهات المبلغة للإدارة العامة لخدمات المياه من مقام الوزارة في شهر جمادى الآخرة من العام الحالي 1440هـ فإن الجهة المشرفة على السدود بالمنطقة هو فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة وليست الإدارة العامة لخدمات المياه.
ووثّقت مصادر قريبة من سد وادي وساع لـ"الخليج 365" بصمات فيضان مياه وادي وساع من أعلى السد الذي لا يزال مغلقًا منذ مدة طويلة، وتمثلت تلك البصمات في الأشجار التي نقلها الفيضان إلى فتحات السقف، وتحذيرات سكان بمحافظتي هروب وصبيا من خطورة استمرار احتجاز كميات المياه الضخمة في السد، كاشفين عن تهديدات في الأيام الماطرة.
خدمات المياه بجازان تحمّل "البيئة" مسؤولية فيضان سد "وساع"محمد المواسي الخليج 365 2019-06-26
ردت خدمات المياه بجازان على تقرير "الخليج 365" الذي كشف بصمات فيضان سد وادي "وساع" بمنطقة جازان بمحافظة هروب ما يشكله امتلاء البحيرة من مخاطر، وذلك بعدما قالت إنها ليست مسؤولة عن السد بينما قبل أشهر بسيطة صرحت بأنه لا خطر من الفيضان.
وفي التفاصيل، قالت المياه: إشارة إلى الخبر المنشور في تحت عنوان :(مصادر تكشف امتلاء الحوض كليًا وتذكّر بالمخاطر بين تسريبات منسية وضحايا ... بصمات فيضان سد "وساع" تتوعّد.. أبواب مغلقة و"المياه" تتجاهل التحذيرات)، فعليه وللإيضاح وتبيين الحقائق فإن السدود ليست من مسؤوليات الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان وليست هي الجهة المشرفة على السدود, حيث إن السدود تعد من اختصاصات وزارة البيئة والمياه والزراعة, وذلك بناء على التوجيهات المبلغة للإدارة العامة لخدمات المياه من مقام الوزارة في شهر جمادى الآخرة من العام الحالي 1440هـ فإن الجهة المشرفة على السدود بالمنطقة هو فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة وليست الإدارة العامة لخدمات المياه.
ووثّقت مصادر قريبة من سد وادي وساع لـ"الخليج 365" بصمات فيضان مياه وادي وساع من أعلى السد الذي لا يزال مغلقًا منذ مدة طويلة، وتمثلت تلك البصمات في الأشجار التي نقلها الفيضان إلى فتحات السقف، وتحذيرات سكان بمحافظتي هروب وصبيا من خطورة استمرار احتجاز كميات المياه الضخمة في السد، كاشفين عن تهديدات في الأيام الماطرة.
26 يونيو 2019 - 23 شوّال 1440
01:59 AM
بعد كشف "الخليج 365" امتلاء الحوض ومخاطره على سكان هروب وصبيا
ردت خدمات المياه بجازان على تقرير "الخليج 365" الذي كشف بصمات فيضان سد وادي "وساع" بمنطقة جازان بمحافظة هروب ما يشكله امتلاء البحيرة من مخاطر، وذلك بعدما قالت إنها ليست مسؤولة عن السد بينما قبل أشهر بسيطة صرحت بأنه لا خطر من الفيضان.
وفي التفاصيل، قالت المياه: إشارة إلى الخبر المنشور في تحت عنوان :(مصادر تكشف امتلاء الحوض كليًا وتذكّر بالمخاطر بين تسريبات منسية وضحايا ... بصمات فيضان سد "وساع" تتوعّد.. أبواب مغلقة و"المياه" تتجاهل التحذيرات)، فعليه وللإيضاح وتبيين الحقائق فإن السدود ليست من مسؤوليات الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان وليست هي الجهة المشرفة على السدود, حيث إن السدود تعد من اختصاصات وزارة البيئة والمياه والزراعة, وذلك بناء على التوجيهات المبلغة للإدارة العامة لخدمات المياه من مقام الوزارة في شهر جمادى الآخرة من العام الحالي 1440هـ فإن الجهة المشرفة على السدود بالمنطقة هو فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة وليست الإدارة العامة لخدمات المياه.
ووثّقت مصادر قريبة من سد وادي وساع لـ"الخليج 365" بصمات فيضان مياه وادي وساع من أعلى السد الذي لا يزال مغلقًا منذ مدة طويلة، وتمثلت تلك البصمات في الأشجار التي نقلها الفيضان إلى فتحات السقف، وتحذيرات سكان بمحافظتي هروب وصبيا من خطورة استمرار احتجاز كميات المياه الضخمة في السد، كاشفين عن تهديدات في الأيام الماطرة.
، خدمات المياه بجازان تحمّل "البيئة" مسؤولية فيضان سد "وساع" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر خدمات المياه بجازان تحمّل "البيئة" مسؤولية فيضان سد "وساع" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.