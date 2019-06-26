نائب رئيس “سامسونج” يتطلّع للقاء ولي العهد.. وهكذا استعدّ زعيم عملاق الإلكترونيات...

كشفت صحيفة كورية عن اجتماعٍ مزمع يجمع صاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، ونائب رئيس شركة “سامسونج” أثناء زيارة الأمير الرسمية لدولة كوريا الجنوبية. وفي التفاصيل: ذكرت صحيفة “كوريا هيرالد” أنه من المتوقّع أن يحضر “لي جاي يونج” نائب رئيس شركة “سامسونج” بصفته الزعيم الفعلي لأكبر مجموعة شركات في كوريا الجنوبية، مأدبة غداء يقيمها الرئيس الكوري “مون جاي إن” على شرف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في البيت الأزرق (المقر الرئاسي) يوم غد الأربعاء. وأشارت الصحيفة إلى أن “لي” عقد، يوم الاثنين الماضي، اجتماعات مع رئيسَي Samsung Engineering و Samsung C&T أثناء زيارته لمقرّ الشركات التابعة في جنوب شرق سيول.

ومن جهته قال نائب رئيس سامسونج وزعيمها الفعلي خلال الاجتماع: “إن سامسونج بحاجة إلى تحديد المجالات التي يمكن أن تتفوق فيها والتي تتوافق أيضاً مع خطط الأعمال المستقبلية لدول الشرق الأوسط، ويجب أن تسعى على الفور إلى اتخاذ تدابير تعاونية”، لافتاً إلى أن “لتحقيق هذه الفرص، نحتاج إلى التفكير خارج الصندوق”. وتشارك شركة Samsung C&T، وهي شركة متخصصة في أعمال بناء هندسية والتبادل والاستثمار التجاري، في مشروع مترو الرياض الذي من المقرر الانتهاء منه بحلول عام 2020، ويشمل إنشاء ستة خطوط سكة حديد بطول 176 كيلومتراً في العاصمة الرياض. وبحسب “كوريا هيرالد” فقد ناقش “لي” مشاريع الشركات التابعة لشركة سامسونج في الشرق الأوسط في اجتماعات استغرقت حوالي 3 ساعات ونصف الساعة؛ استعداداً للقاء ولي العهد أثناء زيارته لكوريا الجنوبية.