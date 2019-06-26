ماذا تعرف عن “التسوية الودية” بين العمال وأصحاب العمل؟

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن التسوية الودية تعد خطوة عملية لإنهاء النزاعات العمالية بصورة يرتضيها العامل وصاحب العمل من خلال محاولة تقريب وجهات النظر للوصول لحل يرضي جميع الأطراف دون اللجوء للمحاكم. وأفادت أن التسوية الودية مختصة بالنزاعات المتصلة بعقود العمل والحقوق والأجور والإصابات، ويمكن لأي طرف تقديم دعوى عبر إحضار هويته أو جواز سفره مع توفير معلومات كاملة عن المدعى عليه تتضمن اسمه وعنوانه ووسيلة الاتصال به، كما يجب أن يكون لدى الشاكي إثبات على وجود علاقة العمل. وأضافت الوزارة أنه إذا فشلت محاولة التسوية الودية، تحال القضية إلى المحكمة العمالية خلال 21 يوماً.

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