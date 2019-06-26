مواطن بالخرمة يتحدى ارتفاع فواتير الكهرباء بـ”عداد الساعة الترابية”

طرح مواطن بمحافظة الخرمة وعبر الموقع الخاص بموظفي الشركة السعودية للكهرباء، فكرة تطبيق عداد الساعة الترابية؛ للتخفيف من الفواتير وتقليل خسائر الشركة على مشاريعها. وقال وفقًا لـ”سبق”، فني كهربائي “عبيد عبدالله الدوسري”: بعد ارتفاع فواتير العداد التقليدي أو الإلكتروني لشركة الكهرباء، فكرت بإيجاد حل يرضي العميل والشركة.

وأضاف: بعد تجارب واختبارات عدة، تقدمت على موقع (مجرد فكرة) والخاص بموظفي الشركة والتي وضعته للتطوير بفكرة استخدام “عداد الساعة الترابية”. وقال: الفائدة من عداد الساعة الترابية هو للتخفيف من تكلفة صنع العداد التقليدي أو إلإلكتروني، كما يمكن تطويره ليصبح أداة إطفاء حريق للعداد. وأشار: الفائدة ستكون مشتركة بين المواطن والشركة والتي تخسر على المشاريع بالمعدات والرواتب وغيرها. وزاد “الدوسري” بقوله: هذه الفكرة تساهم بشيء بسيط من التقليل لخسائر الشركة والتخفف من الفواتير على المواطنين. وطالب الشركة السعودية للكهرباء بالنظر في فكرته وتطبيقها حتى ولو على بعض منازل الأسر المحتاجة والأيتام والأرامل للوقوف مع هذه الشريحة والتخفيف عليهم من ارتفاع فواتير الكهرباء.