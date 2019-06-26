الجبير: القبض على زعيم داعش باليمن شهادة جديدة على التزام السعودية الثابت بمواجهة الإرهاب

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، «إن العملية الخاصة الناجحة التي أدت إلى القبض على زعيم تنظيم داعش في اليمن هي شهادة أخرى على التزام المملكة الثابت بمواجهة جميع قوى الإرهاب والتطرف».

وأضاف الجبير، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن العملية، هي استمرار لنجاحات المملكة وجهودها المشهودة وتأكيد لالتزام حكومة المملكة العربية السعودية، في مواجهة كل قوى التطرف والإرهاب.

كان نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، أكد أن عملية القبض على زعيم «داعش» التي تمت في وقت قياسي دون خسائر، دلالة واضحة على التقدم والتطور الكبير الذي شهدته القوات المسلحة بقيادة وتوجيه ولي العهد وزير الدفاع.

وكتب الأمير خالد بن سلمان، عبر حسابه بموقع «تويتر»: «عملية القبض على زعيم داعش التي تمت بتوفيق الله تعالى، في وقت قياسي، و لم ينتج عنها أي خسائر سواء في صفوف جنودنا أو بين المدنيين، تدل على التقدم والتطور الكبير الذي شهدته قواتنا المسلحة بقيادة وتوجيه سمو سيدي ولي العهد وزير الدفاع».

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وأشار نائب وزير الدفاع، إلى أن «العملية التي قام بها جنودنا الأشاوس بكل احترافية، وإقدام، بالقبض على زعيم داعش في اليمن، تؤكد النجاحات المستمرة لأبطالنا سيوف التوحيد في دحر أعداء الدين والوطن».

كان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي صرح بأن القوات الخاصة السعودية ونظيرتها اليمنية نفذت عملية نوعية ناجحة بالداخل اليمني، تم على إثرها إلقاء القبض على أمير تنظيم داعش الإرهابي باليمن الملقب بـ (أبو أسامة المهاجر) والمسؤول المالي للتنظيم وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له

وأضاف أن ذلك تم في تمام الساعة التاسعة وعشرين دقيقة صباحًا (9:20 ) من يوم الأحد (29 رمضان 1440 هـ) الموافق (3 يونيو 2019م). وأوضح العقيد المالكي أن المراقبة المستمرة لأحد المنازل أثبتت وجود أمير التنظيم وأعضاء من تنظيم داعش الإرهابي وكذلك وجود (3) نساء و(3) أطفال.