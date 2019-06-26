«جدة التاريخية» تحتضن أول مزاد فني في تاريخ المملكة

يشهد بيت نصيف التاريخي بجدة البلد، غدًا الأربعاء، إقامة أول مزاد فني خيري في تاريخ المملكة، والذي تقيمه وزارة الثقافة بالتعاون مع دار «كريستيز» العالمية للمزادات الفنية.

ويُقام المزاد تحت عنوان «الفن للبلد»، بمشاركة أكثر من 40 عملًا فنيًا لفنانين سعوديين وعرب، وسيعود ريعه لتأسيس متحف خاص بتاريخ جدة البلد، ودعم مؤسسة خيرية للأطفال من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة.

وستتولى «كريستيز» إدارة عمليات بيع لوحات المزاد وفق أعلى معايير الجودة العالمية، وبالشكل الذي يحقق أهداف وزارة الثقافة، المتمثلة في نقل المفهوم الصحيح للمزادات الفنية للسوق الفنية السعودية الواعدة، ورفع معايير السوق المحلية للمستوى العالمي، وتنظيم آلياتها وأطرها الاستثمارية بما يضمن تطوير المجال الفني وازدهاره، وذلك باعتبار المزادات الفنية ركيزة استثمارية أساسية في هذه الصناعة تخدم الفنان والمستثمر على حدٍ سواء.

وكانت وزارة الثقافة، قد نظمت يومي الأحد والإثنين الماضيين، معرضًا مفتوحًا لأعمال المزاد أتاحت فيه الحضور لعموم المواطنين والمقيمين، في بيت نصيف التاريخي، وشهد المعرض إقبالًا كبيرًا من مختلف الشرائح الاجتماعية.