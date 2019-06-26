كشف التجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى عن تطبيق برنامج «وصفتي» في 44 مركز رعاية أولية صحية تابعة له، والذي يعد أحد الحلول التقنية في مجال صرف الأدوية، وأوضح الرئيس التنفيذي للتجمع الدكتور صالح عبدالله التميمي، أن «وصفتي إحدى المبادرات التي تهدف إلى رفع مستوى الخدمات الصحية، وتحقق له النقلة في تجربة المستفيد من خدمات القطاعات الصحية الحكومية، إذ تتيح له إمكان صرف الدواء من الصيدلية الأقرب إليه بالمجان في الوقت المناسب له»، وأضاف، أن «هذا البرنامج يتميز بإمكان استقبال المراجع للوصفة عن طريق الرسائل النصية، وتوفر له خيار إعادة الصرف إذا كان من المصابين بإحدى الأمراض المزمنة، إضافة إلى تلافي بعض الأخطاء الطبية التي تنتج عن طريق الكتابة الخطية»، وأوضح التميمي، أن «التجمع الصحي يواكب التطور الذي تشهده المملكة، إذ يعمل بانسجام مع رؤية 2030، ويعمل على تحسين نظام الرعاية الصحية، ورفع كفاءتها وجودتها».



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