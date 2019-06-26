22 متطوعا مهنيا لصيانة المنازل بأبوعريش

فيما استحدثت الجمعية الخيرية بمحافظة أبوعريش مشروع التطوع المهني الأول على مستوى منطقة جازان. أكد مشرف التطوع بالجمعية غازي قاسم لـ«دوت الخليج» أن المشروع يهدف إلى بناء جيل شاب معين للغير، مشيرا إلى أن عدد المتطوعين بالمرحلة الأولى بلغ 22 متطوعا ومتطوعة من مختلف الفئات العمرية، يمارس 5 حرف مختلفة.

4 مجالات حرفية

قال قاسم لـ «دوت الخليج» إن «الجمعية نفذت مشروعين، الأول «مشكاة» ويهتم بصيانة المنازل، والثاني «حفظ النعمة» ويعنى بجمع الأطعمة الفائضة وتوزيعها على المحتاجين»، مبينا أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين والمواطنات للانضمام لفريق العمل بالمحافظة.

وأضاف أن «برنامج مشكاة يشتمل على 4 مجالات حرفية هي الكهرباء، والسباكة، والنجارة، والدهان، وبدأنا بحصر المنازل المحتاجة، والبدء في صيانة 10 منازل للمحتاجين بالمرحلة الأولى، وتوفير احتياجاتها من الأدوات المختلفة، وإصلاح الأعطال، وتزيين واجهات المنازل وإنارتها»، مضيفا أن المشروع وزع قسائم شرائية بقيمة 3 آلاف ريال، وأجهزة كهربائية بقيمة 9 آلاف ريال، بدعم من الشركاء الممثلين، وهي مؤسسات بن محفوظ، وامبراطورية البناء، والفانوس، والإنارة الحديثة، والقدري.

8 أهداف

أوضح قاسم أن الجمعية شكلت فريق عمل تطوعي لمشروع «حفظ النعمة»، يقوم بفرز الأطعمة المتبقية من فائض مأكولات المناسبات والمطاعم وقصور الأفراح بعد التنسيق معهم، وجمعها وتوزيعها على المحتاجين والعمالة».

وأبان أن «من مهام الفريق توعية المجتمع بالمحافظة على النعم، وتقدير نعمة الطعام والمحافظة عليها، وتنمية روح الانتماء والحب لدى المواطن، وتثقيف المواطن بالتخلص من بقايا الطعام بطريقة صحيحة، وتفعيل دور المجتمع بالمشاركة في الحفاظ على البيئة، والتعاون مع المجتمع المحلي».

22 متطوعا ومتطوعة بوحدة التطوع

4 مجالات حرفية

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الكهرباء

السباكة

النجارة

الدهان

توزيع قسيمة شرائية بقيمة

3 آلاف ريال

توزيع أجهزة كهربائية بقيمة

9 آلاف ريال