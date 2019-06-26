بلدي عسير يقف على تقاطع طريق الأمير سلطان

ضمن جهود المجلس البلدي بعسير في متابعة مشاريع الأمانة، قام رئيس المجلس البلدي محمد بن سعيد آل بريق، يرافقه أعضاء اللجنة الفنية، وبحضور وكيل الأمين للمشاريع بالنيابة، بزيارة تقاطع طريق الأمير سلطان مع طريق الملك عبدالعزيز «أبها مول» أمس، للاطلاع على سير العمل.

التقى الوفد بالمقاول، وتم حصر الملاحظات التي تتعلق بتشغيل التحويلة للمسار الثاني والذي من المتوقع أن يبدأ تشغيلها بداية الأسبوع القادم، حيث ستعطي مساحة من الحرية للمقاول للإسراع في استكمال بقية أجزاء المشروع، وأكد الوفد في نهاية اللقاء أن العمل بهذا المشروع سينتهي خلال الأشهر الثلاثة القادمة.

وزار الفريق حي الشرف، والتقى بعددٍ المواطنين، وتم الشخوص على كافة المواقع في مخطط الشرف، والاستماع إلى ملاحظات المواطنين على الطبيعة، والاطلاع على عدد من المخططات القديمة والمعدلة.

وتم إبلاغ المشتكين بجمع كل ما لديهم، والحضور يوم غدٍ إلى وكالة المشاريع لدراسة كافة الملاحظات، والعمل على إيجاد الحلول المتاحة والممكنة.