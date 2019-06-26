وأضاف أن «الفرق عملت على إزالة الأنقاض وقص الكمرات الحديدية، وتم إخراج شخص مصاب مباشرة باكستاني الجنسية، وتم نقله عن طريق الهلال الأحمر إلى مستشفى ينبع العام، وبعد ذلك تم العثور على أحد المحتجزين بعد إزالة جزء من الأنقاض متوفىً، وهو باكستاني يبلغ من العمر 46 عاما، كما أنه تمت عمليه البحث ورفع الأنقاض عن المحتجز الآخر الذي كان محتجزاً تحت الأنقاض، حيث تم إخراجه من تحت الأنقاض متوفىً وهو مصري الجنسية»، وأوضح الجهني أنه «جرى تأمين السلامة في الموقع، كما تم الرفع لمحافظ ينبع بطلب تشكيل لجنة عاجلة من الجهات ذات الاختصاص للبدء في التحقيق وتسلم الموقع».
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة شخصين في انهيار مبنى بينبع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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