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وفاة شخصين في انهيار مبنى بينبع

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أسفر انهيار مبنى مكون من دورين عن وفاة شخصين وإصابة آخر في ينبع، وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد مبارك الجهني إن «الدفاع المدني تبلغ عن حادث انهيار مبنى تحت الإنشاء مكون من دورين وملحق، مقام من الكمرات الحديدية والحوائط الخرسانية الحاملة، ومسقوف من الزنك والخرسانة المسلحة بحي البندر بمحافظة ينبع، واحتجاز ثلاثة عمال تحت الأنقاض، فتم توجيه فرق الدفاع المدني، وفرقة التدخل في حوادث الانهيارات، وفرقة مساندة من إدارة بدر للموقع، تساندها فرق من بلدية ينبع والأمن الصناعي بالهيئة الملكية بينبع، والصحة، والهلال الأحمر، والمرور والدوريات الأمنية، وبعض الشركات الصناعية، وشركة ياسرف».

وأضاف أن «الفرق عملت على إزالة الأنقاض وقص الكمرات الحديدية، وتم إخراج شخص مصاب مباشرة باكستاني الجنسية، وتم نقله عن طريق الهلال الأحمر إلى مستشفى ينبع العام، وبعد ذلك تم العثور على أحد المحتجزين بعد إزالة جزء من الأنقاض متوفىً، وهو باكستاني يبلغ من العمر 46 عاما، كما أنه تمت عمليه البحث ورفع الأنقاض عن المحتجز الآخر الذي كان محتجزاً تحت الأنقاض، حيث تم إخراجه من تحت الأنقاض متوفىً وهو مصري الجنسية»، وأوضح الجهني أنه «جرى تأمين السلامة في الموقع، كما تم الرفع لمحافظ ينبع بطلب تشكيل لجنة عاجلة من الجهات ذات الاختصاص للبدء في التحقيق وتسلم الموقع».


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