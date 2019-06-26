الارشيف / اخبار السعوديه

تركي آل الشيخ يعلن استقالته من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم ورئاسته الشرفية لناديي الوحدة والتعاون

0 نشر
talal 0 تبليغ

Advertisements

الان تتابع تركي آل الشيخ يعلن استقالته من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم ورئاسته الشرفية لناديي الوحدة والتعاون والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، الثلاثاء، استقالته من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم.

وقال آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على تويتر، إنه “بعد انتهاء السنة الأولى من البطولة العربية بنسختها الجديدة والنجاح الكبير الذي حققته، أتقدم باستقالتي من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم متمنيا التوفيق للرئيس القادم ولجميع الأندية العربية”.

وأضاف “كما أتقدم باستقالتي من الرئاسة الشرفية لناديي الوحدة والتعاون شاكراً ومقدراً ومتمنياً لهم التوفيق والنجاح في القادم من الأيام”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ يعلن استقالته من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم ورئاسته الشرفية لناديي الوحدة والتعاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا