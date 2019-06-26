الان تتابع تركي آل الشيخ يعلن استقالته من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم ورئاسته الشرفية لناديي الوحدة والتعاون والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، الثلاثاء، استقالته من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم.
وقال آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على تويتر، إنه “بعد انتهاء السنة الأولى من البطولة العربية بنسختها الجديدة والنجاح الكبير الذي حققته، أتقدم باستقالتي من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم متمنيا التوفيق للرئيس القادم ولجميع الأندية العربية”.
وأضاف “كما أتقدم باستقالتي من الرئاسة الشرفية لناديي الوحدة والتعاون شاكراً ومقدراً ومتمنياً لهم التوفيق والنجاح في القادم من الأيام”.
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