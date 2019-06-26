شكرا لقرائتكم خبر عن نيابة عن ولي العهد.. مساعد وزير الدفاع يرعى تخريج دورة الحرب الـ10 ودورة القيادة والأركان الـ45 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

نيابة عن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رعى مساعد وزير الدفاع محمد بن عبدالله العايش اليوم (الثلاثاء)، حفل تخريج دورة الحرب العاشرة ودورة القيادة والأركان (45)، وذلك بمقر كلية القيادة والأركان.

ولدى وصوله إلى مقر الحفل، كان في استقباله رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، وقائد كلية القيادة والأركان اللواء الركن علي بن عبدالله القحطاني، وأركانات الكلية.

بعد ذلك بدأ الحفل الخطابي لهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى قائد الكلية كلمة عبر فيها عن سعادته ومنسوبي الكلية كافة برعايته لهذا الحفل، مشيراً إلى أن دورة الحرب العاشرة أهلت الضباط في مجال إعداد وتطوير القوات المسلحة والتخطيط لاستخدامها وقياداتها على المستويين الإستراتيجي والعملياتي، كما شارك في دورة القيادة والأركان الخامسة والأربعين عدد من ضباط أفرع القوات المسلحة والقوات العسكرية الأخرى، وكذلك 30 ضابطاً من 15 دولة من الدول الشقيقة والصديقة، لما وصلت إليه كلية القيادة والأركان والقوات المسلحة من مكانة عملية وعسكرية بما وفرته لها قيادتنا الحكيمة من إمكانات ودعم في جميع المجالات.

بعدها ألقيت كلمة الخريجين، تلتها كلمة الخريجين من الدول الصديقة، ثم أعلنت النتائج وتكريم المتفوقين، وتم التقاط الصور التذكارية.