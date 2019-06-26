، ترامب يتوعد إيران "بالمحو" بعد انتقادها العقوبات الأمريكية على خامنئي ،

محمد بن مسعود - الدمام - ردًا على وصف طهران لتصرفات البيت الأبيض بأنها "متخلفة عقليًا"

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، بمحو أجزاء من إيران إذا هاجمت "أي شيء أمريكي"، وذلك بعدما قالت إيران إن العقوبات الأمريكية الجديدة أجهضت كل الفرص الدبلوماسية ووصفت تصرفات البيت الأبيض بأنها "متخلفة عقليًا"، حسب وكالة رويترز.

وفي التفاصيل، كتب ترامب على تويتر يوم الثلاثاء :"أي هجوم من إيران على أي شيء أمريكي سيقابل بقوة كبيرة وكاسحة. في بعض المناطق كاسحة تعني المحو".

وقبل ذلك بقليل قال عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية على تويتر :"فرض عقوبات غير مجدية على الزعيم الأعلى الإيراني خامنئي وزعيم الدبلوماسية الإيرانية (ظريف) يمثل إغلاقًا دائمًا لمسار الدبلوماسية".

وأضاف :"إدارة ترامب اليائسة تدمر الآليات الدولية الراسخة للحفاظ على السلام والأمن العالميين".

وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا يوم الاثنين بفرض عقوبات على الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي وعدد من كبار المسؤولين، فيما يتوقع فرض إجراءات عقابية على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في غضون الأيام المقبلة.

وتأتي هذه التحركات بعد إسقاط إيران لطائرة مسيرة أمريكية في 20 يونيو الجاري وإلغاء ترامب ضربة جوية ردًا على ذلك قبل دقائق من تنفيذها، قائلاً إنها كانت ستسقط عددًا كبيرًا من القتلى، وكان ذلك الهجوم سيمثل أول ضربة أمريكية لإيران على مدى عقود من العداء بين البلدين.