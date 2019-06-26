، ولي عهد البحرين يؤكد تعزيز التعاون بين السعودية وبلاده على جميع الأصعدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - نوه بالعلاقات الثنائية بين قيادة البلدين بما يلبي تطلعات البلدين والشعبين

أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، على عمق العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة من خلال ما تستند إليه من تاريخ ممتد من التعاون الراسخ على المستويات كافة، وتميزها في مختلف المحطات.

وتفصيلا، قال ولي العهد البحريني أن العلاقات مع السعودية تشهد مزيداً من النمو والتنسيق المشترك في ظل ما تحظى به من دعم ورعاية من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله-

وأشاد "آل خليفة" بأهمية مواصلة تعزيز سبل التعاون الثنائي على الأصعدة كافة بين البلدين والشعبين الشقيقين، بما يحقق مزيدًا من النماء والازدهار في مسار العلاقات المتميزة بينهما.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بوزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور محمد بن عبدالملك آل الشيخ، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، وذلك في إطار زيارتهما لمملكة البحرين للمشاركة في ورشة "السلام من أجل الازدهار" التي تستضيفها مملكة البحرين بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث رحب بهما ونوه بالتعاون الثنائي المميز بين المملكتين الشقيقين ووقوف المملكة العربية السعودية الشقيقة الدائم إلى جانب مملكة البحرين، وتعزيز التعاون بينهما بما يلبي تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبهما، أعرب وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور محمد بن عبدالملك آل الشيخ، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، عن شكرهما وتقديرهما لولي العهد البحريني، على ما يوليه من اهتمام دائم لتعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية.