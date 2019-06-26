، أرضنا خط أحمر وحدنا حد الخطر.. نائب أمير جازان يصف بأس القيادة في حماية الوطن ،

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نظّم نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود، قصيدة غرد فيها على حسابه الرسمي بتويتر وذلك بمناسبة الأحداث الراهنة التي تشهدها المنطقة والاعتداءات التي نفذتها الميلشيات الحوثية المدعومة من إيران.
قال الأمير محمد بن عبد العزيز في مطلع قصيدته: "أرضنا خط أحمر وحدنا حد الخطر"، واصفاً فيها بأس القيادة في الدفاع عن حياض الوطن وعزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.
وقال نائب أمير جازان في قصيدته:
أرضنا خط أحمر وحدنا حد الخطر
من طمع في ترابنا دونه سيوف الظفر
..
مجدنا فوق الغمام.. وعزنا شمس الظلام
من هل العوجا سلام.. مزن وغيوم ومطر
..
أرض سلمان الحزم.. من ورى النظره جزم
كفه اليمنى عزم.. أبو سلمان الفخر
..
فـ الرخا حجاج طليق.. نحتزم في كل ضيق
رجال في همة طويق.. جبال في هيئة بشر
..
راينا رأي سديد.. وباسنا باس شديد
كل جبار عنيد.. ضدنا خاب وخسر
..
من عهد عبد العزيز.. عزمنا بأمر العزيز
يعني بالشرح الوجيز الوطن خط أحمر.
أرضنا خط أحمر وحدنا حد الخطر.. نائب أمير جازان يصف بأس القيادة في حماية الوطنفهد كاملي الخليج 365 2019-06-25
نظّم نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود، قصيدة غرد فيها على حسابه الرسمي بتويتر وذلك بمناسبة الأحداث الراهنة التي تشهدها المنطقة والاعتداءات التي نفذتها الميلشيات الحوثية المدعومة من إيران.
قال الأمير محمد بن عبد العزيز في مطلع قصيدته: "أرضنا خط أحمر وحدنا حد الخطر"، واصفاً فيها بأس القيادة في الدفاع عن حياض الوطن وعزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.
وقال نائب أمير جازان في قصيدته:
أرضنا خط أحمر وحدنا حد الخطر
من طمع في ترابنا دونه سيوف الظفر
..
مجدنا فوق الغمام.. وعزنا شمس الظلام
من هل العوجا سلام.. مزن وغيوم ومطر
..
أرض سلمان الحزم.. من ورى النظره جزم
كفه اليمنى عزم.. أبو سلمان الفخر
..
فـ الرخا حجاج طليق.. نحتزم في كل ضيق
رجال في همة طويق.. جبال في هيئة بشر
..
راينا رأي سديد.. وباسنا باس شديد
كل جبار عنيد.. ضدنا خاب وخسر
..
من عهد عبد العزيز.. عزمنا بأمر العزيز
يعني بالشرح الوجيز الوطن خط أحمر.
25 يونيو 2019 - 22 شوّال 1440
11:58 PM
نظّم قصيدة حول الأحداث الراهنة واعتداءات المليشيا الحوثية الإيرانية على المملكة
نظّم نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود، قصيدة غرد فيها على حسابه الرسمي بتويتر وذلك بمناسبة الأحداث الراهنة التي تشهدها المنطقة والاعتداءات التي نفذتها الميلشيات الحوثية المدعومة من إيران.
قال الأمير محمد بن عبد العزيز في مطلع قصيدته: "أرضنا خط أحمر وحدنا حد الخطر"، واصفاً فيها بأس القيادة في الدفاع عن حياض الوطن وعزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.
وقال نائب أمير جازان في قصيدته:
أرضنا خط أحمر وحدنا حد الخطر
من طمع في ترابنا دونه سيوف الظفر
..
مجدنا فوق الغمام.. وعزنا شمس الظلام
من هل العوجا سلام.. مزن وغيوم ومطر
..
أرض سلمان الحزم.. من ورى النظره جزم
كفه اليمنى عزم.. أبو سلمان الفخر
..
فـ الرخا حجاج طليق.. نحتزم في كل ضيق
رجال في همة طويق.. جبال في هيئة بشر
..
راينا رأي سديد.. وباسنا باس شديد
كل جبار عنيد.. ضدنا خاب وخسر
..
من عهد عبد العزيز.. عزمنا بأمر العزيز
يعني بالشرح الوجيز الوطن خط أحمر.
، أرضنا خط أحمر وحدنا حد الخطر.. نائب أمير جازان يصف بأس القيادة في حماية الوطن ،
المصدر : الخليج 365
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