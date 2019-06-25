السعودية اليوم / سمو الأمير محمد بن ناصر يكرم حفظة كتاب الله بجمعية تحفيظ القران الكريم بجازان



جيزان 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واس

كرم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان الرئيس الفخري لجمعية تحفيظ القران الكريم بالمنطقة ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، مساء اليوم خلال الجلسة الأسبوعية المعتادة ، حفظة القرآن الكريم بالجمعية الخيرية لتحفيظ القران الكريم بمنطقة جازان ، وذلك بالقاعة الرئيسية بمركز الأمير سلطان الحضاري .

وبدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القران الكريم ، ثم ألقى سمو أمير منطقة جازان كلمة أكد فيه حرص وعناية القيادة الحكيمة - حفظها الله - بكتاب الله الكريم وما تقدمه الدولة لخدمة القران الكريم والقائمين عليه ، مشيداً بحوار سمو ولي العهد ودعمه واهتمامه بالمواطن بجميع مناطق المملكة ومنها منطقة جازان.

عقب ذلك دشن سمو الأمير محمد بن ناصر ، الهوية الجديدة والموقع الإلكتروني لجمعية تحفيظ القران الكريم بمنطقة جازان ، كما تسلم سموه هدية من رئيس جمعية تحفيظ القران الكريم .

إثر ذلك ألقى رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القران الكريم بمنطقة جازان الدكتور عبدالرحمن بن عمر المدخلي كلمة بين فيها أن عدد حفّاظ كتاب الله الكريم بلغ 170 حافظاً وحافظة من مختلف فروع الجمعية بمحافظات المنطقة الذين تنافسوا على جائزة سموه السنوية.

وأضاف رئيس الجمعية ، أن المسابقة شهدت مشاركة عدد من أفراد قوات التحالف المشاركين مع القوات المسلحة ضمن مسابقة جمعية تحفيظ القرآن الكريم في المنطقة ، مبرزاً ما توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله - من حرص واهتمام بكتاب الله الكريم ، مثمنا متابعة وتوجيه سمو أمير المنطقة وسمو نائبه لأبنائهم وبناتهم من حفاظ كتاب الله الكريم .

وفي ختام الحفل التقطت الصور التذكارية لسمو أمير المنطقة بهذه المناسبة.

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