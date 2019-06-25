السعودية اليوم / البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يشارك في اجتماعات الأمم المتحدة



جنيف 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واس

شارك البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في الدورة السنوية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة لأعمال الجزء الخاص بالشؤون الإنسانية والتنموية، ضمن مشاركة وفد المملكة العربية

وألقى مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل، كلمة المملكة ، مشيراً فيها إلى جهود المملكة التنموية في اليمن عن طريق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وأوضح المندوب الدائم بأن المملكة العربية السعودية أنشأت البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن كمبادرة استراتيجية تنموية تهدف إلى مساعدة الحكومة اليمنية في تحسين مستوى الخدمات الأساسية.

وأكد السفير الواصل في كلمة المملكة خلال النقاش العام، بأن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يعمل على توفير فرص العمل للأشقاء اليمنيين ودعم الاقتصاد اليمني.

وأشار المندوب الدائم إلى أن مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وصلت حتى الآن إلى (68) مشروعاً، في (7) قطاعات أساسية شملت: الصحة والتعليم والطاقة والنقل والمياه والزراعة والثروة السمكية.

// انتهى //

23:08ت م

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جنيف 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واسشارك البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في الدورة السنوية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة لأعمال الجزء الخاص بالشؤون الإنسانية والتنموية، ضمن مشاركة وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماعات المنعقدة بجنيف خلال 24 - 26 يونيو 2019 م .وألقى مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل، كلمة المملكة ، مشيراً فيها إلى جهود المملكة التنموية في اليمن عن طريق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.وأوضح المندوب الدائم بأن المملكة العربية السعودية أنشأت البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن كمبادرة استراتيجية تنموية تهدف إلى مساعدة الحكومة اليمنية في تحسين مستوى الخدمات الأساسية.وأكد السفير الواصل في كلمة المملكة خلال النقاش العام، بأن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يعمل على توفير فرص العمل للأشقاء اليمنيين ودعم الاقتصاد اليمني.وأشار المندوب الدائم إلى أن مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وصلت حتى الآن إلى (68) مشروعاً، في (7) قطاعات أساسية شملت: الصحة والتعليم والطاقة والنقل والمياه والزراعة والثروة السمكية.// انتهى //23:08ت م0247

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