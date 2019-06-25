فيديوجراف.. من هو خورخي ألميرون مدرب الشباب السعودي الجديد؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تولى الأرجنتيني خورخي ألميرون تدريب فريق الشباب السعودي بداية من الموسم المقبل، خلفا للروماني ماريوس سوموديكا الذي رحل عن الفريق بنهاية الموسم المنصرم. ويعد خورخي ألميرون، صاحب الـ48 عاما، أحد أبرز المدربين في أمريكا الجنوبية، وكان مرشحا لتدريب منتخب الأرجنتين قبل ليونيل سكالوني المدرب الحالي.

وكان الشباب أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس بدوري المحترفين السعودي برصيد 54 نقطة. ويستعرض الفيديوجراف التالي أبرز المعلومات عن ألميرون المدرب الجديد للشباب في الموسم الجديد.

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