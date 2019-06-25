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السفارة في إثيوبيا للمواطنين: احذروا وتجنبوا المظاهرات
متابعات الخليج 365 - الرياض
شددت سفارة المملكة لدى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم الثلاثاء، على ضرورة أن يتوخى المواطنون السعوديون المتواجدون هناك أقصى درجات الحيطة والحذر وتجنب المظاهرات؛ نظرًا للأحداث الأمنية الأخيرة في البلاد.
كما طالبت السفارة المواطنين بتجنب أماكن التجمعات وعدم التنقل إلا للضرورة القصوى، داعية المواطنين المتواجدين هناك للتواصل معها في حال الطوارئ عبر الرقم الموحد (920033334).
ويوم الأحد الماضي، لقي رئيس أركان الجيش، وحاكم إقليم أمهرة، مصرعهما في محاولة انقلاب فاشلة، وفي وقت لاحق توفي المدعي العام الإثيوبي نتيجة إصابته.
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