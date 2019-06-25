السعودية تطيح بزعيم داعش في دقائق ورسائل حاسمة بعد الضربة

2019-06-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجه مواطنون ومقيمون رسائل حاسمة إلى التنظيمات والدول الراعية للإرهاب في العالم، بعد القبض على أمير تنظيم داعش الإرهابي في اليمن الملقب بـ”أبو أسامة المهاجر”.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، بأن القوات الخاصة السعودية ونظيرتها اليمنية نفذت عملية نوعية ناجحة بالداخل اليمني، تم على إثرها إلقاء القبض على أمير تنظيم داعش الإرهابي باليمن الملقب بأبو أسامة المهاجر والمسؤول المالي للتنظيم وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له، وذلك في تمام الساعة التاسعة وعشرين دقيقة صباحًا (9:20) من يوم الأحد (29 رمضان 1440هـ) الموافق (3 يونيو 2019م).

وعبر وسم السعودية تطيح بزعيم داعش، قال ثامر: هذه عادة أبطالنا بارك الله فيهم وحفظ بلادنا من كل شر، داعش وريثة القاعدة تنظيمان هدفهما السيطرة على المملكة وفي كل مرة ينتصر أبطالنا، هي حرب مفتوحة مع الخوارج ومن خلفهم مع دول داعمة.

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وعلقت روان بقولها: شعارنا سيفين ونخلة قبل أن تؤذي النخلة حدق جيدًا على السيفين.

أما أحمد الشمري فرأى أن: القبض على زعيم داعش في اليمن عملية نوعية وتحسب من ضمن جهود المملكة في محاربة الإرهاب وداعش. “انتصار سعودي خليجي ضمن التحالف عربي إسلامي عالمي” يجب على المجتمع الدولي جميعًا أن يعي ما تقدمه المملكة من تضحيات وجهود إقليمية دولية وعالمي.

ودعا طلال بقوله: اللهم زلزل اﻷرض تحت أقدام الحوثيين ومن كان لهم معينًا، وأبسط اﻷرض تحت أقدام جنودنا وذللها لهم، اللهم عجل بعودتهم لنا مهللين مكبرين فرحين بالنصر ومستبشرين بالفوز المبين.

من جهته، قال خالد فهيد: أظهروا للعالم من هو السعودي؛ فمن حقنا التباهي بقواتنا الخاصة، كما يتباهى الأجنبي بقواته الخاصة الصورة لقواتنا من داخل منزل الإرهابي زعيم داعش بعد مداهمة المنزل والقبض عليه نرى الشجاعة والهيبة والانضباط نرى قوة الإيمان والعزيمة.

وأكد ريان أن: هذا إنجاز يضاف إلى سجل المملكة في مكافحة الإرهاب، ستظل المملكة بحول الله وقوته تحارب آفة الإرهاب الذي لم ينتج عنه سوى الدمار وقتل الأبرياء ومحاولة ربطه بالإسلام عن طريق التنظيمات التي تدعي الإسلام، والكل يعلم أن الإسلام بريء منه.