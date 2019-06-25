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جراحة 9 ساعات تنقذ حياة مصاب في حادث مروري بجدة
متابعات الخليج 365 - جدة
نجحت مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، في إنقاذ حياة مصاب في حادث مروري تسبب في عدة إصابات بالغة متفرقة في جسده.
وأوضحت صحة جدة أن العملية استغرقت 9 ساعات؛ وذلك بسبب حدوث نزيف بالصدر نتيجة تهتك في الرئة اليمنى، فيما يتمتع المصاب حاليًّا بصحة جيدة، وسيتم تحديد موعد خروجه بعد الاطمئنان التام عليه.
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