جراحة 9 ساعات تنقذ حياة مصاب في حادث مروري بجدة

2019-06-25

متابعات الخليج 365 - جدة

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نجحت مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، في إنقاذ حياة مصاب في حادث مروري تسبب في عدة إصابات بالغة متفرقة في جسده.

وأوضحت صحة جدة أن العملية استغرقت 9 ساعات؛ وذلك بسبب حدوث نزيف بالصدر نتيجة تهتك في الرئة اليمنى، فيما يتمتع المصاب حاليًّا بصحة جيدة، وسيتم تحديد موعد خروجه بعد الاطمئنان التام عليه.