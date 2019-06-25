شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود ينقذ شاباً تعرض للغرق في الخفجي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

تمكن رجال حرس الحدود بقطاع الخفجي مساء اليوم (الثلاثاء) من إنقاذ مواطن تعرض للغرق بكورنيش الخفجي.

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وأوضح المتحدث باسم قيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية النقيب أحمد بن تركي العتيبي، أنه ورد لمركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام (DMRCC) بلاغ من غرفة القيادة والسيطرة بقطاع الخفجي يفيد بأنه أثناء قيام دورية البحث والإنقاذ بعملها شاهدت شخصا تعرض لحالة غرق بكورنيش الخفجي.

وأضاف: على الفور توجهت فرقة البحث والإنقاذ للموقع، وتم إنقاذه، وتقديم الإسعافات الأولية له على الشاطئ، وحالته الصحية مستقرة، ولله الحمد.

وأهاب المتحدث باسم قيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية بجميع المتنزهين ومرتادي البحر استخدام وسائل السلامة واتباع التعليمات، وعدم التردد بالاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (994) لطلب المساعدة، متمنياً السلامة للجميع.