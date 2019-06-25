شكرا لقرائتكم خبر عن آل جابر: القبض على زعيم «داعش» جاء برؤية وعزم ولي العهد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد آل جابر، أن العملية الاحترافية التي نفذها أبطال القوات المسلحة في اليمن للقبض على زعيم داعش، تنطلق من رؤية وعزم ولي العهد لتدمير التطرف، وبهمة وقوة شعب المملكة الذي وصفهم بجبل طويق.

وقال عبر «تويتر» اليوم (الثلاثاء): «تؤكد هذه العملية الاحترافية ضد داعش والعمليات التي تنفذها قوات التحالف بقيادة المملكة في مواجهة المليشات الإرهابية الحوثية، والتي كان آخرها استعادة قوات الشرعية للعديد من المديريات في صعدة وحجة والضالع، حزماً وعزماً على مواجهة الإرهاب واستعادة الدولة لتحقيق الأمن والسلام في اليمن».