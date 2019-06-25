شكرا لقرائتكم خبر عن الواصل: «إعمار اليمن» قدَّم 68 مشروعاً في 7 قطاعات أساسية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

أوضح مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل، أن مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وصلت حتى الآن إلى 68 مشروعاً، في 7 قطاعات أساسية، شملت الصحة، والتعليم، والطاقة، والنقل، والمياه، والزراعة، والثروة السمكية.

جاء ذلك خلال مشاركة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في الدورة السنوية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة لأعمال الجزء الخاص بالشؤون الإنسانية والتنموية، وذلك ضمن مشاركة وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماعات المنعقدة بجنيف خلال التفرة من 24 – 26 يونيو الجاري.

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وألقى السفير الواصل كلمة المملكة العربية السعودية، مشيراً فيها إلى جهود المملكة التنموية في اليمن عن طريق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وأوضح المندوب الدائم، أن المملكة العربية السعودية أنشأت البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن كمبادرة إستراتيجية تنموية تهدف إلى مساعدة الحكومة اليمنية في تحسين مستوى الخدمات الأساسية.

وأكد السفير الواصل في كلمة المملكة خلال النقاش العام، أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يعمل على توفير فرص العمل للأشقاء اليمنيين ودعم الاقتصاد اليمني.