السعودية | هذه قصة "السوري" ضحية الهجوم الإرهابي على مطار أبها

شكرا لقرائتكم هذه قصة "السوري" ضحية الهجوم الإرهابي على مطار أبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تحدث باسل مراد صديق المقيم السوري هشام ويحه الذي لقي حتفه في الاعتداء الإرهابي الحوثي على مطار أبها، للـ"العربية.نت" عن علاقته بهشام، وقال

وأضاف: "جمعني مع صديقي هشام آخر لقاء في شهر رمضان المبارك، حيث اتجه هشام إلى مدينة جدة لإجراء عملية في الشبكية، وبعد أن تكللت العملية بالنجاح قام بأداء فريضة العمرة والعودة إلى مدينة أبها".

وأشار، أن هشام يقيم في السعودية منذ عشرين عاما وهو في العقد الخامس من العمر ويتصف بأخلاق رفيعة ومحب للخير، وهو غير متزوج ووالدته تقيم في دمشق، وتوفي شقيقه الأكبر العام الماضي بسبب ظروف مرضية بعد اعتقاله من قبل النظام السوري.

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وأبان: "هشام يعمل في شركة تأجير سيارات، وذهب إلى مطار أبها في مهمة عمل واستقبال عملاء، ولكن قدره كان هناك وتوفي إثر الهجوم الإرهابي، حينها فوجئت بخبر وفاته بعد أن حاولت الاتصال عليه مرارا، فوجدت جواله مغلق.

وختم هشام حديثه بالقول "كل دعواتنا للسعودية أن ينصرها الله على أعدائها ويثبت أقدام الجنود البواسل وأن يحفظ هذا البلد الكريم".

هذا ووقع هجوم إرهابي بطائرة حوثية مسيرة استهدفت مواقف سيارات مطار أبها في السعودية الأحد الماضي.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أن الهجوم الإرهابي نتج عنه قتيل من الجنسية السورية، وإصابة 21 من المدنيين من جنسيات مختلفة.