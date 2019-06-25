، قريبًا .. جواز سفر بحجم "شريحة الجوال" يوفر ملايين الدولارات ،

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هل يرى العالم قريبًا انتهاء استخدام جوازات السفر العادية والتي تكلف ملايين الدولارات؟ يجيب عن ذلك وزير الخارجية الهندي جيشانكار سينج، حيث كشف لأول مرة عن أن تصنيع بلاده لجوازات سفر إلكترونية، عبارة عن شريحة ذكية بحجم شريحة الجوال.
وبحسب موقع "توي" الهندى، أعلن أن وزارة الشؤون الخارجية ووزارة الداخلية قد شرعا بمشروع إصدار جوازات السفر الإلكترونية الذكية. وأضاف وزير الخارجية: إننا نقترح متابعة تصنيع جوازات السفر الإلكترونية على سبيل الأولوية حتى يتسنى نشر كتيب جواز سفر جديد مع ميزات أمنية متقدمة في المستقبل القريب”.
وقال إنه ينبغي الاستفادة المثلى من التكنولوجيا إلى جانب الأدوات التي توفرها مبادرات الحكومة، في ظل تحويل كل الخدمات للنظام الرقمي، وهو الأمر الذي من شأنه توفير المزيد من المميزات الأمنية للمواطنين في النهاية، كما أنه من شأنه أن يوفر الكثير من البيانات والمعلومات للجهات المختلفة في وقت قليل للغاية.
قريبًا .. جواز سفر بحجم "شريحة الجوال" يوفر ملايين الدولاراتخالد خليل الخليج 365 2019-06-25
هل يرى العالم قريبًا انتهاء استخدام جوازات السفر العادية والتي تكلف ملايين الدولارات؟ يجيب عن ذلك وزير الخارجية الهندي جيشانكار سينج، حيث كشف لأول مرة عن أن تصنيع بلاده لجوازات سفر إلكترونية، عبارة عن شريحة ذكية بحجم شريحة الجوال.
وبحسب موقع "توي" الهندى، أعلن أن وزارة الشؤون الخارجية ووزارة الداخلية قد شرعا بمشروع إصدار جوازات السفر الإلكترونية الذكية. وأضاف وزير الخارجية: إننا نقترح متابعة تصنيع جوازات السفر الإلكترونية على سبيل الأولوية حتى يتسنى نشر كتيب جواز سفر جديد مع ميزات أمنية متقدمة في المستقبل القريب”.
وقال إنه ينبغي الاستفادة المثلى من التكنولوجيا إلى جانب الأدوات التي توفرها مبادرات الحكومة، في ظل تحويل كل الخدمات للنظام الرقمي، وهو الأمر الذي من شأنه توفير المزيد من المميزات الأمنية للمواطنين في النهاية، كما أنه من شأنه أن يوفر الكثير من البيانات والمعلومات للجهات المختلفة في وقت قليل للغاية.
25 يونيو 2019 - 22 شوّال 1440
11:57 PM
يتيح الكثير من المميزات الأمنية للمواطنين والمعلومات للجهات المختلفة
هل يرى العالم قريبًا انتهاء استخدام جوازات السفر العادية والتي تكلف ملايين الدولارات؟ يجيب عن ذلك وزير الخارجية الهندي جيشانكار سينج، حيث كشف لأول مرة عن أن تصنيع بلاده لجوازات سفر إلكترونية، عبارة عن شريحة ذكية بحجم شريحة الجوال.
وبحسب موقع "توي" الهندى، أعلن أن وزارة الشؤون الخارجية ووزارة الداخلية قد شرعا بمشروع إصدار جوازات السفر الإلكترونية الذكية. وأضاف وزير الخارجية: إننا نقترح متابعة تصنيع جوازات السفر الإلكترونية على سبيل الأولوية حتى يتسنى نشر كتيب جواز سفر جديد مع ميزات أمنية متقدمة في المستقبل القريب”.
وقال إنه ينبغي الاستفادة المثلى من التكنولوجيا إلى جانب الأدوات التي توفرها مبادرات الحكومة، في ظل تحويل كل الخدمات للنظام الرقمي، وهو الأمر الذي من شأنه توفير المزيد من المميزات الأمنية للمواطنين في النهاية، كما أنه من شأنه أن يوفر الكثير من البيانات والمعلومات للجهات المختلفة في وقت قليل للغاية.
، قريبًا .. جواز سفر بحجم "شريحة الجوال" يوفر ملايين الدولارات ،
المصدر : الخليج 365
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