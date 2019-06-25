، "الخليج 365" تكشف تفاصيل مروعة لاختطاف "باهيثم" بإثيوبيا.. ورسائل "التمتمة" تنقذه ،

محمد بن مسعود - الدمام - سائقه كبله واعتدى عليه وطلب مبلغًا ماليًا ضخمًا وأصرّ أن يتصل بذويه

كشف نزاز جفري زوج ابنة عبدالله باهيثم المحرر من الاختطاف بإثيوبيا قبل يومين تفاصيل أسر والد زوجته من قِبل سائقه الذي كان قد عمل معهم بالسعودية وتكفل باهيثم بعمرة ذويه قبل مغادرته البلاد.

وفي التفاصيل، استقبل السائق مكفوله السابق بإثيوبيا ثم استدرجه لقرية أسرته بحجة أنه مرهق ومتعب وهناك أوهمه أنه يمر بظروف مالية صعبة بعدها كشّر عن أنيابه وأفاد بأنه لن يطلق سراحه حتى يدفع مبلغ "أربعمائة وخمسين ألف ريال" وقام بتكبيله واعتدى عليه حتى تدخلت السفارة واستطاعت إنقاذه.

وقال "جفري" لـ"الخليج 365":"ذهب عمي للعمل وهناك استقبله سائقه الذي كان قد عمل معه بالسعودية ثم استدرجه لقريته بحجة أنه متعب وسار به للقرية وتسمى الخميسي تبعد عن العاصمة أديس أبابا قرابة ٦ ساعات وهناك أوهمه بأنه مدين بمبلغ أربعمائة وخمسين ألفًا وبعد مفاوضات كبّله مكشرًا عن أنيابه".

وتابع:"هنا رفض عمي لأنه لا يملك هذا المبلغ فهدده بالقتل ثم خفّض المبلغ وحاول عمي مقاومته لكنه لم يستطع لأن عمي كبير سن وهذا شاب واعتدى عليه ثم طلب منه أن يتصل بنا ويطلب المبلغ ولاحظنا من حديث عمي تمتمة يحاول منها إيصال رسائل لنا بأنه في وضع غير آمن وسألته هل أنت تمر بموقف ..ثم سألته: هل هم عندك قال نعم".

واختتم:"هنا استوعبت الرسائل وبلّغت السفارة وعملوا اللازم وبعد يومين قبضوا عليه لكنّ ذويه قالوا إنه متخلف عقلي لكن أصرّ عمي على أن تأخذ القضية مجراها".