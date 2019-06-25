- 1/2
- 2/2
نشر الحساب المهتم بأخبار القوات السعودية والمدون باسم "سليمان المقيم"، مقطع فيديو لأبطال لواء الملك خالد الرابع المرابط في العمق اليمني، لحظة استهدافهم لعربة محملة بعشرات الحوثيين بصاروخ من نوع "الراي بولت" بجبهة كتاف؛ ما جعلهم "أشلاء تذروها الرياح".
وأظهر الفيديو دقة واحترافية قواتنا الباسلة وتعاملهم مع العدو في عقر دارهم؛ بعد تمكنهم من تحديد الهدف وإصابته بجبهة كتاف في محافظة صعدة، فيما حظي المقطع بإشادة واسعة من رواد مواقع التواصل داعين الله بالنصر والتمكين للقوات السعودية في اليمن.
شاهد.. دقة واحترافية أبطال "لواء الملك خالد" لحظة استهداف عشرات الحوثيين بصعدةخلف الدوسري الخليج 365 2019-06-25
نشر الحساب المهتم بأخبار القوات السعودية والمدون باسم "سليمان المقيم"، مقطع فيديو لأبطال لواء الملك خالد الرابع المرابط في العمق اليمني، لحظة استهدافهم لعربة محملة بعشرات الحوثيين بصاروخ من نوع "الراي بولت" بجبهة كتاف؛ ما جعلهم "أشلاء تذروها الرياح".
وأظهر الفيديو دقة واحترافية قواتنا الباسلة وتعاملهم مع العدو في عقر دارهم؛ بعد تمكنهم من تحديد الهدف وإصابته بجبهة كتاف في محافظة صعدة، فيما حظي المقطع بإشادة واسعة من رواد مواقع التواصل داعين الله بالنصر والتمكين للقوات السعودية في اليمن.
25 يونيو 2019 - 22 شوّال 1440
11:20 PM
بصاروخ من نوع "الراي بولت" بجبهة كتاف جعلهم "أشلاء تذروها الرياح"
نشر الحساب المهتم بأخبار القوات السعودية والمدون باسم "سليمان المقيم"، مقطع فيديو لأبطال لواء الملك خالد الرابع المرابط في العمق اليمني، لحظة استهدافهم لعربة محملة بعشرات الحوثيين بصاروخ من نوع "الراي بولت" بجبهة كتاف؛ ما جعلهم "أشلاء تذروها الرياح".
وأظهر الفيديو دقة واحترافية قواتنا الباسلة وتعاملهم مع العدو في عقر دارهم؛ بعد تمكنهم من تحديد الهدف وإصابته بجبهة كتاف في محافظة صعدة، فيما حظي المقطع بإشادة واسعة من رواد مواقع التواصل داعين الله بالنصر والتمكين للقوات السعودية في اليمن.
، شاهد.. دقة واحترافية أبطال "لواء الملك خالد" لحظة استهداف عشرات الحوثيين بصعدة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. دقة واحترافية أبطال "لواء الملك خالد" لحظة استهداف عشرات الحوثيين بصعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.