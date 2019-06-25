، شاهد.. دقة واحترافية أبطال "لواء الملك خالد" لحظة استهداف عشرات الحوثيين بصعدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - بصاروخ من نوع "الراي بولت" بجبهة كتاف جعلهم "أشلاء تذروها الرياح"

نشر الحساب المهتم بأخبار القوات السعودية والمدون باسم "سليمان المقيم"، مقطع فيديو لأبطال لواء الملك خالد الرابع المرابط في العمق اليمني، لحظة استهدافهم لعربة محملة بعشرات الحوثيين بصاروخ من نوع "الراي بولت" بجبهة كتاف؛ ما جعلهم "أشلاء تذروها الرياح".

وأظهر الفيديو دقة واحترافية قواتنا الباسلة وتعاملهم مع العدو في عقر دارهم؛ بعد تمكنهم من تحديد الهدف وإصابته بجبهة كتاف في محافظة صعدة، فيما حظي المقطع بإشادة واسعة من رواد مواقع التواصل داعين الله بالنصر والتمكين للقوات السعودية في اليمن.