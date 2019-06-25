، بالفيديو.. نجم برشلونة لويس سواريز يطالب بأغرب ركلة جزاء ،

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محمد بن مسعود - الدمام - عاد نجم منتخب الأورغواي لويس سواريز لصناعة الحدث مجدداً في ملاعب كرة القدم العالمية حينما طالب بركلة جزاء خيالية في مباراة منتخب بلاده أمام تشيلي ضمن بطولة كوبا أمريكا المقامة حالياً في البرازيل.
ففي الدقيقة 23 من زمن اللقاء طالب نجم برشلونة الحكم احتساب ركلة جزاء بعد أن توغل في منطقة العمليات محاولاً تجاوز حارس تشيلي غابريال أرياس الذي تصدى للكرة في يده ضمن منطقته ليفاجئ لويس سواريز انتباه الجميع قبل أن يتفطن إلى خطئه بسرعة ويتذكر أن الأمر يتعلق بحارس مرمى وليس مدافعاً.
يشار أن منتخب الأوروغواي تأهل لدور ربع نهائي البطولة بعد فوزه باللقاء بهدف دون مقابل سجل النجم كافاني.
بالفيديو.. نجم برشلونة لويس سواريز يطالب بأغرب ركلة جزاءصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-25
عاد نجم منتخب الأورغواي لويس سواريز لصناعة الحدث مجدداً في ملاعب كرة القدم العالمية حينما طالب بركلة جزاء خيالية في مباراة منتخب بلاده أمام تشيلي ضمن بطولة كوبا أمريكا المقامة حالياً في البرازيل.
ففي الدقيقة 23 من زمن اللقاء طالب نجم برشلونة الحكم احتساب ركلة جزاء بعد أن توغل في منطقة العمليات محاولاً تجاوز حارس تشيلي غابريال أرياس الذي تصدى للكرة في يده ضمن منطقته ليفاجئ لويس سواريز انتباه الجميع قبل أن يتفطن إلى خطئه بسرعة ويتذكر أن الأمر يتعلق بحارس مرمى وليس مدافعاً.
يشار أن منتخب الأوروغواي تأهل لدور ربع نهائي البطولة بعد فوزه باللقاء بهدف دون مقابل سجل النجم كافاني.
25 يونيو 2019 - 22 شوّال 1440
11:12 PM
عاد نجم منتخب الأورغواي لويس سواريز لصناعة الحدث مجدداً في ملاعب كرة القدم العالمية حينما طالب بركلة جزاء خيالية في مباراة منتخب بلاده أمام تشيلي ضمن بطولة كوبا أمريكا المقامة حالياً في البرازيل.
ففي الدقيقة 23 من زمن اللقاء طالب نجم برشلونة الحكم احتساب ركلة جزاء بعد أن توغل في منطقة العمليات محاولاً تجاوز حارس تشيلي غابريال أرياس الذي تصدى للكرة في يده ضمن منطقته ليفاجئ لويس سواريز انتباه الجميع قبل أن يتفطن إلى خطئه بسرعة ويتذكر أن الأمر يتعلق بحارس مرمى وليس مدافعاً.
يشار أن منتخب الأوروغواي تأهل لدور ربع نهائي البطولة بعد فوزه باللقاء بهدف دون مقابل سجل النجم كافاني.
، بالفيديو.. نجم برشلونة لويس سواريز يطالب بأغرب ركلة جزاء ،
المصدر : الخليج 365
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