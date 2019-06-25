المرور: استعمال الفرامل بشكل مفاجئ دون ضرورة.. مخالفة مرورية

أكدت الإدارة العامة للمرور بأن ‏استعمال المكابح (الفرامل) بشكل مفاجئ لغير ضرورة يعد مخالفة مرورية. جاء ذلك ضمن رسائل المرور التوعوية عبر حسابها الرسمي على تويتر.

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