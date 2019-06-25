السفارة في إثيوبيا تدعو السعوديين هناك لعدم التنقل إلا للضرورة القصوى بسبب الأحداث الراهنة

دعت سفارة المملكة في إثيوبيا السعوديين المتواجدين هناك لأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وتجنب المظاهرات، نظراً للأحداث الأمنية الأخيرة في أثيوبيا. ونصحت السفارة بتجنب أماكن التجمعات وعدم التنقل إلا للضرورة القصوى، داعية المواطنين المتواجدين هناك للتواصل معها في حال الطوارئ عبر الرقم الموحد 920033334. وأعلنت إثيوبيا السبت الماضي أن محاولة انقلاب منظمة تعرّض لها زعيم ولاية أمهرة، لكنها فشلت.

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