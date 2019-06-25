شوهدت تستقل سيارة بيضاء .. تفاصيل اختفاء فتاة في ظروف غامضة بالرياض

اختفت فتاة في ظروف غامضة، تقيم في حي الجزيرة في مدينة الرياض، الجمعة الماضية، وذلك عقب خروجها من المنزل بمفردها ليلاً. وقامت أسرة الفتاة بتقديم بلاغ إلى الجهات الأمنية،بعد اختفائها وبدأت عمليات البحث عنها، إلا أنه لم يتم العثور عليها حتى الآن، فيما ناشدت الأسرة المواطنين بالبحث عنها.

وكان مغردون على موقع “تويتر”، دشنوا هاشتاقاً بعنوان “#مفقودة_حي_الجزيرة_الرياض”، أوضحوا من خلاله خلاله أن الفتاة تبلغ من العمر 17 عاماً، واختفت في تمام العاشرة من مساء الجمعة الماضية. وأوضحت أسرة الفتاه مواصفاتها في الهاشتاق قائلة ، أنها متوسطة الطول؛ ليست بنحيفة ولا سمينة، وتدرس بالصف الثاني الثانوي. وأفاد رجل بمعلومات للجهات الأمنية تفيد برؤيته للفتاة، بالشارع في حالة رعب، وأنه عرفها بمجرد أن رأى صورتها معه وعند عودته إليها، شاهدها تستقل سيارة بيضاء صغيرة.