بداية من يوم الجمعة.. منع المقيمين ومركباتهم من دخول مكة المكرمة باستثناء 3 فئات

أعلنت الجهات المختصة عن منع المقيمين ومركباتهم من دخول مكة المكرمة بداية من 25 شوال 1440هـ الموافق 28 يونيو 2019م وحتى العاشر من ذي الحجة الموافق للثاني عشر من أغسطس.

وأوضحت أن هذا المنع يجيء في إطار التعليمات المنظمة للحج، وستتولى مراكز الضبط الأمني في مداخل مكة المكرمة تطبيق إجراءات التحقق والتدقيق وتطبيق النظام بحق المخالفين. ويُستثنى من هذا المنع من يحمل تصريح حج، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، أو تصريح عمل بالمشاعر المقدسة خلال فترة الحج صادرا من الجهة المختصة.