خالد بن سلمان: القبض على زعيم «داعش» دليل على تطور قواتنا المسلحة

أكد نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، أن عملية القبض على زعيم «داعش» التي تمت في وقت قياسي دون خسائر، دلالة واضحة على التقدم والتطور الكبير الذي شهدته القوات المسلحة بقيادة وتوجيه ولي العهدK وزير الدفاع.

وكتب الأمير خالد بن سلمان، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «عملية القبض على زعيم داعش التي تمت بتوفيق الله تعالى، في وقت قياسي، و لم ينتج عنها أي خسائر سواء في صفوف جنودنا أو بين المدنيين، تدل على التقدم والتطور الكبير الذي شهدته قواتنا المسلحة بقيادة وتوجيه سمو سيدي ولي العهد وزير الدفاع».

وأشار نائب وزير الدفاع، إلى أن «العملية التي قام بها جنودنا الأشاوس بكل احترافية، وإقدام، بالقبض على زعيم داعش في اليمن، تؤكد النجاحات المستمرة لأبطالنا سيوف التوحيد في دحر أعداء الدين والوطن».

وفي تغريدة أخرى، قال الأمير خالد بن سلمان: «قالها سمو سيدي ولي العهد سندمر التطرف، وهاهم رجاله الشجعان، جنود الوطن، يحققون منجزًا هامًا في محاربة التطرف والإرهاب، وهم مستمرون بعزم لا يلين في حماية وطننا وعقيدتنا».

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي بأن القوات الخاصة السعودية ونظيرتها اليمنية نفذت عملية نوعية ناجحة بالداخل اليمني، تم على إثرها إلقاء القبض على أمير تنظيم داعش الإرهابي باليمن الملقب بـ (أبو أسامة المهاجر) والمسؤول المالي للتنظيم وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له.