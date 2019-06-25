رسميًا.. افتتاح مطار «نيوم» وبدء الرحلات من الأحد المقبل

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم الثلاثاء، عن افتتاح مطار خليج نيوم رسميًا، على أن يستقبل الرحلات بدءًا من يوم الأحد المقبل الموافق 30 يونيو 2019.

وأشارت هيئة الطيران المدني، في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن مطار نيوم تم ترخيصه من قبلها كمطار تجاري، وأنه أصبح جاهزاً لاستقبال الرحلات التجارية بدءاً من الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن تم الانتهاء من أعمال تطوير المرحلة الأولى له، واعتماد تسجيله من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) في وقت سابق بالرمز (NUM).

وأضاف البيان أن مطار خليج نيوم سيقوم في مرحلته الحالية بتسيير الرحلات المنتظمة لنقل المستثمرين والعاملين في مشروع نيوم.

وكانت الخطوط الجوية العربية السعودية، أعلنت في يناير الماضي، بتسيير أول رحلتين مستأجرتين إلى مطار نيوم، نقلت على متنهما 130 موظفًا في المشروع، في أول زيارة رسمية لهم.

وتم نقل الموظفين على متن طائرتين تجاريتين من طراز إيرباص (إيه 320) هبطتا في مطار نيوم.

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وقال الرئيس التنفيذي لمشروع نيوم نظمي النصر، إن الهدف من الرحلة أن يعيش الموظفون تجربة مشروع نيوم الذي يعملون لإنجاحه منذ تأسيسه العام الماضي، موضحًا أن هناك فرقًا كبيرًا بين معرفة تفاصيل المشروع نظريًّا والخوض في غماره عمليًّا واستكشاف كنوزه وجماله وتراثه.

وفي 19 مايو الماضي، أعلن موقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، وبشكل رسمي، مطار نيوم مطارًا تجاريًّا.

وكان المجلس التأسيسي لـ«نيوم» برئاسة ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وافق في 16 يناير 2019م، على المفهوم الاستراتيجي للمخطط العام لمنطقة خليج نيوم، أولى المناطق المأهولة التي سيتم تطويرها، ومنها تحويل مطار نيوم إلى مطار تجاري.

ووجه المجلس بإكمال الدراسات لإطلاق أعمال الإنشاء والتطوير في الربع الأول من العام الجاري 2019؛ حيث من المتوقع افتتاح عدد من المرافق الأساسية والحيوية للوجهة مع نهاية 2019، إضافة إلى تحويل مطار نيوم الحالي إلى مطار تجاري يستقبل رحلات منتظمة، على أن تنتهي أعمال المرحلة الأولى من خليج نيوم في 2020.