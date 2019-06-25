طقس شديد الحرارة على 5 مناطق بالمملكة.. الأربعاء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غد الأربعاء، طقس حار إلى شديد الحرارة يصحب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأشارت هيئة الأرصاد- عبر موقعها الإلكتروني- إلى أن الحالة الجوية السابقة تشمل المنطقة الشرقية، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من مناطق الرياض، القصيم، الحدود الشمالية، كذلك على أجزاء من منطقة المدينة المنورة.

وأضافت هيئة الأرصاد أن السماء ستكون غائمة جزئيًا مع فرصة لتكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات الطائف.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد أن حركة الرياح ستكون من غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.

أما الخليج العربي، فالرياح السطحية ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.

وكانت هيئة الأرصاد أوضحت أن أعلى درجة حرارة تم تسجيلها اليوم الثلاثاء بالمملكة، بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات، كانت في الدمام والأحساء بـ47 درجة مئوية، ثم الخرج بـ46 درجة مئوية، وأخيرًا عرعر والقيصومة بـ45 درجة مئوية.

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من جانبه، توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، موجة حر شديدة ثالثة، على مناطق المملكة والخليج، مضيفًا: «بعد أن عاشت معظم المناطق درجة حرارة أقل من المعدل، متوقع أن تسجل الحرارة أعلى من معدلها السنوي؛ حيث متوقع أن الحرارة ستقترب من 50 درجة مئوية على مناطق المدينة والشرقية وتتجاوز منتصف الأربعينيات على باقي المناطق».

وأضاف الحصيني: إن الموجة الحارة ستبدأ غدًا الأربعاء، ومتوقع استمرارها لمدة أسبوع، وهي الموجة الثالثة منذ دخول فصل الصيف لهذا العام منذ رابع أيام عيد الفطر، مشيرًا إلى استمرار رياح البوارح.

ووجه الباحث في الطقس، عدة نصائح لتجنب حرارة الصيف، تشمل: ارتداء ملابس قطنية خفيفة ساترة، وتجنب التعرض لأشعة الشمس من الساعة العاشرة صباحًا إلى الساعة الرابعة عصرًا، واستعمال الشماسي أو الشماغ.

وكذلك، الاستحمام بكثرة، والإكثار من شرب الماء مع الابتعاد عن الماء شديد البرودة، والجلوس والنوم في مكان معتدل في حرارته قدر الإمكان.

ودرجات الحرارة على بعض مدن المملكة، غدًا الأربعاء، كالتالي: