إسبانيا: استهداف مطار أبها جريمة ضد المدنيين غير مقبولة على الإطلاق

أكدت إسبانيا أن الاعتداء الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مطار أبها جريمة ضد المدنيين غير مقبولة على الإطلاق وتفاقم من تصعيد التوتر في المنطقة.

وفي بيان لوزارة الخارجية الإسبانية، أدانت بشدة الاعتداء الإرهابي لميليشيات الحوثي الإرهابية يوم 23 يونيو الماضي على مطار أبها والذي أدَّى إلى مقتل شخص، وإصابة أكثر من عشرين شخصًا بجروح.

وقال الخارجية الإسبانية: «إن هذه الجريمة ضد المدنيين، والتي تبنتها ميليشيا الحوثي في اليمن كما حدث سابقًا هي جريمة غير مقبولة على الإطلاق وتفاقم من تصعيد التوتر في المنطقة».

وأعربت حكومة إسبانيا عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية، وتؤكد على الحاجة إلى حل الصراع في اليمن عبر الوسائل السلمية ودعم جهود المبعوث الخاص بالأمم المتحدة مارتن غريفيث لتطبيق اتفاق ستوكهولم في ديسمبر 2018م.