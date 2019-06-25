التعليم تطبق خدمة استقبال المراجعين عن بعد

بدأت وزارة التعليم، تطبيق خدمة استقبال عن بعد لمسؤولي الوزارة؛ وذلك بهدف التسهيل للمواطنين وتسريع الخدمات للمستفيدين في مناطق المملكة كافة.

وأكدت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، أن نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، التقى عدداً من المستفيدين من خدمات الوزارة في مختلف مناطق المملكة عبر برنامج «لقاء» الإلكتروني، إحدى خدمات الوزارة الإلكترونية، بهدف التواصل بشكل أسرع وأكثر سهولة ويسر، مما يتيح المجال أمام المستفيدين من مختلف مناطق المملكة لقاء مسؤولي الوزارة.

ونوهت الوزارة، بأن ذلك يأتي بناءً على توجيه الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وزير التعليم؛ للوصول إلى المستفيدين في أماكنهم وتيسير الخدمة المقدمة لهم، وخلال تطبيق الخدمة تم استقبال المستفيدين، والاطلاع على متطلباتهم، والتوجيه حيالها لجهات الاختصاص المختلفة في الوزارة، وهذه الخطوة تمثّل جزءاً من منظومة متكاملةٍ من الخدمات تسعى وزارة التعليم قريبًا إلى اكتمالها.

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وقال المشرف العام على مركز تواصل عبدالعزيز بن منصور العصيمي، إن هذه الخطوة جاءت انطلاقًا من حرص الوزير ونائبه على تهيئة قنوات تواصلٍ فاعلة، موضّحًا أنّ آلية الاستفادة من الخدمة تتم عبر تقديم المستفيد طلبًا عبر منصّة تواصل، مرفقًا معه جميع المستندات والخطابات التي تتعلّق بموضوع الطلب، ومن ثَمّ يتم التنسيق لتحديد الموعد المناسب مع المسؤول المختص في أقرب فرصة، ليتمّ لاحقًا عقد اللقاء عبر الدوائر التليفزيونية الإلكترونية التي تربط كافة إدارات التعليم في المناطق والمحافظات بديوان الوزارة في الرياض.

وفي سياق آخر وقف وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أمس الاثنين، على سير عمل المشروعات التعليمية، والبرامج الصيفية، ومدارس الحد الجنوبي، والاستعداد للعام الدراسي المقبل، وعلى الخدمات المقدمة والصعوبات التي تواجه الميدان التعليمي فِي الحدِّ الجنوبي والسبل الكفيلة بتوفير جميع الوسائل التي تساعد على أداء مكاتب التعليم رسالتها على الوجه الأكمل.

وتفقد وزير التعليم، أرجاء المعرض التعليمي المعدّ بمدرسة الشيخ عبدالله القرعاوي بمحافظة صامطة، مستمعًا لشرحٍ من مدير عام التعليم بمنطقة جازان المكلف ياسر بن فتح الدين دويري، عن جهود الإدارة وما تسعى لتحقيقه من أهداف لخدمة الطلاب والطالبات بمدارس الحد الجنوبي.