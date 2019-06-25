التعليم تستقبل المراجعين عن بعد

التقى نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي عدداً من المستفيدين في مختلف مناطق المملكة عبر برنامج «لقاء» الإلكتروني الذي يهدف للوصول إلى المستفيدين في أماكنهم، وتُعد هذه الخدمة إحدى الخدمات الإلكترونية في وزارة التعليم، بهدف الوصول إلى تواصلٍ أسرع وأكثر سهولة ويسرًا، مما يتيح المجال أمام المستفيدين من مختلف مناطق المملكة لقاء مسؤولي الوزارة، وخلال تطبيق الخدمة جرى استقبال المستفيدين، والاطلاع على متطلباتهم، والتوجيه حيالها لجهات الاختصاص المختلفة في الوزارة، وهذه الخطوة تمثّل جزءاً من منظومة متكاملةٍ من الخدمات تسعى وزارة التعليم إلى اكتمالها قريباً.



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