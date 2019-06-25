عسير تستقبل زوارها بالورود في مبادرة حسن الوفادة

الفائز بالجائزة الأولى في سباق الضاحية بالحرجة يتسلم الحصان (دوت الخليج)

ضمن مبادرة «حسن الوفادة» التي أطلقها أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، لاستقبال ضيوف المنطقة، بدأت العديد من الجهات الرسمية والأهلية في محافظات المنطقة تنفيذ فعاليات مختلفة للترحيب بزوار المنطقة في موسم الصيف.

خميس مشيط تستقبل الزوار بالورود

استقبل محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط، عددا من المواطنين الذين وصلوا للمنطقة بمدخل طريق الأمير سلطان بالمحافظة، رافق المحافظ مدير الشرطة العميد حمد آل منجم، ومدير المرور العقيد يحيى آل عواض، ومساعد قائد الدوريات العقيد عائض آل بيشان، وممثل مجلس شباب منطقة عسير، عضو لجنة التنمية السياحية بالمحافظة خالد بن سعيد مريط، وأمين المجلس المحلي ولجنة التطوير بالمحافظة محمد السحاري، حيث تم استقبال الضيوف والترحيب بهم، وقدمت لهم الهدايا التذكارية والورود.

فعاليات مختلفة

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شارك فرع جامعة الملك خالد بتهامة ولجنة التنمية الاجتماعية بالحرجة في استقبال زوار المنطقة في كل من محافظات محايل عسير وبارق والمجاردة ورجال ألمع والحرجة بالورود، كما نُظّم عدد من الفعاليات والبرامج الصيفية المختلفة.

اختراق الضاحية بالحرجة

نظمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالرفغة ضمن فعاليات صيف محافظة الحرجة سباق اختراق الضاحية لمسافة 3 كيلومترات، وانطلق السباق بمشاركة 31 متسابقا من مثلث الرفغة وبدر الجنوب ووادي القصب، وكانت نقطة النهاية الدخول لمقر لجنة التنمية الاجتماعية، وحصل على المركز الأول الشاب محمد مشبب الحبابي، وكانت جائزته عبارة عن حصان، وحصل الفائزون بالمراكز العشرة الأولى على مبالغ نقدية.