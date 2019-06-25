الارشيف / اخبار السعوديه

التنفيذ تلزم مواطنا بدفع 15 مليونا لخيانة الأمانة والاختلاس

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
علمت «دوت الخليج» أن محكمة التنفيذ بجدة ألزمت مواطناً بدفع مبلغاً قدره 15 مليوناً لخيانته الأمانة واختلاسه من الشركة التي هو وكيل عليها، وبالرجوع إلى أحداث القضية، تقدّم النائب العام بدعوى ضد المدعى عليه في المحكمة الجزائية بمحافظة جدة، يتهمه بخيانته الأمانة واختلاسه من الشركة 18 مليوناً عبر بيع أراضٍ للشركة، باستغلال الوكالة الممنوحة له، وقدم أصحاب الحق الخاص طلباً إلى المحكمة يطلبون فيه الحكم على المتهم بدفع المبالغ المختلسة وقدرها خمسة عشر مليوناً، وخصم ما أودعه في حساب الشركة وقدره ثلاثة ملايين ريال، وبعرض ذلك على المدعى عليه ذكر أنه لا يستطيع دفع هذا المبلغ، وطلب إمهاله خمس سنوات لسداده، وبعرض ذلك على وكيل الشركة قبل بذلك، مع عدم الإخلال بالمدة المذكورة آنفاً.

وحكم القاضي على المتهم بعقوبة تعزيرية بالسجن سنة ونصف، وجلده 200 جلدة على أربع دفعات لخيانته الأمانة واختلاسه من الشركة، وقرر القاضي إلزامه بسداد خمسة عشر مليوناً ميسرةً على خمس سنوات، وبإخلال المدعى عليه عن سداد المبلغ ، ألزمت محكمة التنفيذ بجدة المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره 15 مليوناً يتم سدادها خلال خمسة أيام.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التنفيذ تلزم مواطنا بدفع 15 مليونا لخيانة الأمانة والاختلاس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا