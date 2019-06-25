التنفيذ تلزم مواطنا بدفع 15 مليونا لخيانة الأمانة والاختلاس

وحكم القاضي على المتهم بعقوبة تعزيرية بالسجن سنة ونصف، وجلده 200 جلدة على أربع دفعات لخيانته الأمانة واختلاسه من الشركة، وقرر القاضي إلزامه بسداد خمسة عشر مليوناً ميسرةً على خمس سنوات، وبإخلال المدعى عليه عن سداد المبلغ ، ألزمت محكمة التنفيذ بجدة المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره 15 مليوناً يتم سدادها خلال خمسة أيام.
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