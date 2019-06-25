بدر بن سلطان يتعرف على برامج المحكمة العامة

استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز في مكتبه بمقر الإمارة، رئيس المحكمة العامة بجدة الشيخ الدكتور عبدالله بن صالح العضيبي.

واستمع نائب أمير منطقة مكة المكرمة خلال اللقاء إلى شرح عن البرامج التقنية المستخدمة في المحكمة العامة بجدة، والهادفة إلى تسريع إجراءات التقاضي، واختصار عملية التوثيق العدلي، إضافةً إلى تسهيل وصول المستفيد إلى مستنداته ومعاملاته لدى الوزارة توفيراً لوقت وجهد المراجعين.

كما استقبل الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيزفي مكتبه بمقر الإمارة بجدة، مدير الدفاع المدني بالمنطقة المُعيّن حديثاً اللواء علي المنتشري.

وهنأ الأمير بدر بن سلطان اللواء المنتشري بمناسبة تعيينه، سائلاً الله له التوفيق في مهام عمله.

من جهته، عبر مدير الدفاع المدني بالمنطقة عن شكره للأمير بدر بن سلطان، مؤكداً حرصه وزملائه على العمل بما يحقق الآمال والتطلعات.