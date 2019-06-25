13600 عملية تحقق إلكتروني من الصك العقاري في 3 أشهر

أسهمت خدمة التحقق الإلكتروني من الصك العقاري التي أطلقتها وزارة العدل في توفير الوقت والجهد على أكثر من 13600 شخص، استفادوا من الخدمة منذ تدشينها على موقع الوزارة قبل ثلاثة أشهر، دون الحاجة لعناء الذهاب إلى كتابات العدل.

ودشنت وزارة العدل قائمة من الخدمات التي تغني المستفيدين عن زيارة كتابات العدل، بعد التحول الرقمي في التوثيق الذي أعلنه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني مطلع العام الجاري.

ويمكن الاستفادة من خدمة التحقق الإلكتروني من الصك العقاري عبر 4 خطوات تتمثل في: الدخول إلى بوابة وزارة العدل www.moj.gov.sa، ثم الخدمات الإلكترونية، ثم كتابات العدل، وأخيراً اختيار التحقق من الصك العقاري، من خلال إدخال رقم الصك وتاريخه، كما يمكن الوصول لها عن طريق الرابط المباشر https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Najiz/Pages/RealstateQuery.aspx.

وتهدف الخدمة إلى حفظ وقت وحقوق المستفيدين، وتيسير التعاملات العقارية، إضافة إلى تقديم المعلومات بأعلى دقة، حيث أصبح بمقدور المستفيد التحقق من صحة وفعالية الصك قبل الحضور لكتابة العدل.

الملكية والإفراغ العقاري

أتاحت وزارة العدل عبر بوابتها الإلكترونية صفحة موحدة لخدمات تسجيل الملكية والإفراغ العقاري، والتي تقدم عددًا من الخدمات الإلكترونية منها، خدمة التقدم بطلب إلكتروني للإفراغ العقاري، الأمر الذي يختصر نحو 70% من الإجراءات، ليتجه المستفيد بعدها مباشرة لكاتب العدل لإكمال المبايعة.

ودشنت الوزارة خدمة طلب تحديث الصك العقاري إلى صك إلكتروني، حيث يتم رفع الطلب بصورة الصك إلكترونياً مع الوثائق الأخرى، وعند اكتمال الطلب يتم إرسال رسالة للمستفيد لاستلام صكه الإلكتروني.

وأوضحت الوزارة أن عدد الطلبات الإلكترونية للإفراغ العقاري بلغت 3409 طلبات، مقابل 8776 طلبا لتحديث الصك العقاري، إضافة إلى 3754 طلبا لإصدار صك بدل مفقود أو تالف.

وتضمن وزارة العدل للمستفيد إمكانية نقل ملكية عقاره بالصك الإلكتروني بوقت لا يتجاوز 60 دقيقة بدون مقابل، ما يوفر الجهد والوقت.

703 أحكام بأول ساعة

Advertisements

أظهرت منصة ذكاء الأعمال الرقمية بوزارة العدل المنجز في المرافق العدلية صدور 703 أحكام وقرارات صدرت خلال أول ساعة عمل أمس.

وأوضح الرسم البياني أن محاكم التنفيذ أصدرت 2098 قرارًا تنفيذيًا في ساعة العمل الأولى لهذا اليوم، فيما بلغ إجمالي الجلسات المنعقدة 1649 جلسة في جميع المحاكم خلال أول ساعة من هذا اليوم.

كما تلقّت المحاكم خلال أول ساعة 1363 قضية واردة، وتلقّت محاكم التنفيذ 1411 طلبًا تنفيذيًا جديدًا.

المنجز في المرافق العدلية خلال أول ساعة عمل أمس

- 703 أحكام صدرت

- 2098 قرارًا تنفيذيًا من محاكم التنفيذ

- 1649 جلسة عُقدت

- 1363 قضية واردة

- 1411 طلبًا تنفيذيًا جديدًا.