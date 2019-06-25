أمير القصيم: لجنة الأهالي تقوم بدور هام في التنمية

رأس أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة أمس، الاجتماع الأول للجنة أهالي منطقة القصيم، بعد التشكيل الجديد، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني، ورئيس اللجنة إبراهيم الربدي.

قال أمير القصيم إن هذه البلاد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده تسعى دائماً إلى تعزيز دور أبناء دوت الخليج الأوفياء ومشاركتهم في البناء والنهضة، لافتاً إلى أهمية دور لجنة أهالي المنطقة في المساهمة بدفع عجلة التنمية الشاملة، ومواكبة رؤية المملكة 2030، وتعزيز الأعمال الاجتماعية والتنموية كافة التي تزخر بها المنطقة.

وشدد على تفعيل دور اللجان لتكون رافدًا لمجلس المنطقة في المساهمة، بدراسة احتياجات المنطقة للمشاريع الخدمية والتنموية، واقتراح الأولويات ومتابعة تنفيذها، حاثا رئيس وأعضاء اللجنة على بذل المزيد من الجهود لخدمة المنطقة ومواطنيها، مبديا فخره بجميع أبناء المنطقة البارين الذين يسهمون في الأعمال التطويرية للمنطقة، بما يعود على أهلها بالنفع والفائدة في ظل ما تلقاه منطقة القصيم من رعاية واهتمام من لدن القيادة الرشيدة، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ لهذه البلاد أمنها ورخاءها واستقرارها في ظل قيادتها الحكيمة.

وفي نهاية الاجتماع، أعرب رئيس وأعضاء لجنة الأهالي عن شكرهم وتقديرهم لأمير المنطقة على ما يوليه من دعم وحرص ومتابعة لكل ما من شأنه خدمة المواطن، في ظل ما توليه الدولة من اهتمام وعناية بالخدمات المقدمة للمواطنين.