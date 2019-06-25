مدير تعليم البكيرية يتفقد الفصول الصيفية

‏تفقد مدير تعليم البكيرية الدكتور خالد راجح الراجح، سير العمل في الفصل الدراسي الصيفي بثانوية البكيرية، بحضور المساعد للشؤون التعليمية محمد علي القضيبي، وعدد من القيادات التعليمية. وتجوّل الراجح في القاعات الدراسية والمختبرات، واطلع على جهود طاقم المدرسة في العملية التعليمية. كما التقى الطلاب وأشاد باكتمال منظومة الاستعدادات الفنية والتنظيمية لسير العملية التعليمية في الفصل الدراسي الصيفي بمدرسة ثانوية البكيرية. وثمّن قائد مدرسة ثانوية البكيرية الصيفية إبراهيم صالح البراك، زيارة مدير التعليم والمساعد للشؤون التعليمية والقيادات التعليمية للمدرسة، مؤكدا أهمية هذه الزيارة التفقدية لسير العملية التعليمية، والوقوف على احتياجات الطلاب.



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