إقبال كبير بنادي جامعة القصيم الصيفي



تخطى عدد المسجلين في النادي الصيفي بجامعة القصيم مع نهاية أسبوعه الأول الـ500 مشترك من مختلف المراحل السنية، الذين توافدوا منذ اللحظات الأولى لفتح باب التسجيل لحجز مقاعد لهم من مختلف مدن ومحافظات القصيم، حيث يعد هذا العدد الذي جرى تسجيله على مدى أسبوع في مقر الصالة الرياضية الأكبر من حيث أعداد المشاركين في الأنشطة الصيفية بأندية القصيم هذا العام، وذلك للمشاركة في المسابقات والأنشطة المتنوعة التي ينظمها النادي خلال الإجازة الصيفية في الفترة بين 1440/10/13هـ لغاية 1440/11/20هـ. وكشف الدكتور علي العقلاء المدير التنفيذي للنادي الصيفي عميد شؤون الطلاب بالجامعة، عن أبرز الأنشطة التي سيشملها الجدول الزمني للنادي الذي سيمتد على مدار خمسة أسابيع تقدم فيها جملة من الفعاليات للفئات العمرية من (6 – 20 سنة)، كاشفاً أن النادي سيحمل هذا العام معرضاً للموهبة والابتكار وتعلم الرسم والفن التشكيلي، ومسابقات الرياضيات الذهنية، والعديد من الأنشطة التي تعنى بكرة القدم على الملاعب العشبية وكرة قدم الصالات، ومسابقات اللياقة البدنية والسباحة والأنشطة الترفيهية، بالإضافة للملعب الصابوني، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ جملة من الدورات التدريبية وورش العمل التوعوية في أروقة النادي. وأضاف المدير التنفيذي للنادي الصيفي أن الأنشطة تشمل مهارات التطوير الذات ومسابقتي القرآن الكريم والحديث الشريف، وكذلك مسابقة «من الشهيد» التي انطلقت في بداية الأسبوع الثاني، إضافة إلى برنامج تعزيز الانتماء وتنمية الحس الوطني وتعليم أساسيات اللغة الإنجليزية، وتنفيذ عدد من الرحلات التعليمية والترفيهية، كاشفاً عن أن النادي سينظم هذا العام معرضاً لاختراعات طلبة جامعة القصيم.

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