2019-06-25

ترامب مهددًا بمحو إيران : لا تفهم إلا لغة القوة

متابعات الخليج 365 - الرياض

هدد الرئيس دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بمهاجمة إيران ردًّا على أي ضربات توجهها طهران “لأي شيء أمريكي”، وذلك بعدما قالت طهران: إن العقوبات الأمريكية الجديدة أجهضت أي دبلوماسية ووصفت عقلية البيت الأبيض بأنها “متخلفة”.

وقال ترامب: “بيان إيران الذي صدر اليوم، ينطوي على جهل شديد ومهانة، ويظهر فقط أنهم لا يدركون الواقع. أي هجوم من إيران على أي شيء أمريكي سيقابل بقوة كبيرة وكاسحة. في بعض المجالات كاسحة تعني المحو”.

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وكتب الرئيس الأمريكي أن “الشعب الإيراني الرائع يعاني من دون أي سبب، بينما قيادته تنفق جميع أمواله لدعم الإرهاب والقليل على أي شيء آخر”.

وتابع أن “الولايات المتحدة لم تنسَ استخدام إيران قنابل بدائية الصنع ويدوية أودت بحياة ألفي أمريكي وجرحت كثيرين”.

وقال ترامب في تغريدة أخرى: إن “القيادة الإيرانية لا تفهم كلمتي طيب وتعاطف ولم تفعل أبدًا. للأسف، كل ما تفهمه هو لغة القوة”، مذكرًا بأن الولايات المتحدة هي أقوى قوة عسكرية في العالم مع استثمار (في الدفاع) يزيد عن 1.5 تريليون دولار خلال العامين الأخيرين فقط.