الجبير: القبض على ابو اسامة المهاجر تأكيد لالتزام المملكة بمواجهة الإرهاب

2019-06-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أن العملية النوعية التي أدت إلى القبض على زعيم تنظيم داعش في اليمن أبو أسامة المهاجر هي استمرار لنجاحات المملكة وجهودها المشهودة وتأكيد لالتزام حكومة المملكة، في مواجهة كل قوى التطرف والإرهاب.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن”، العقيد الركن تركي المالكي، بأن القوات الخاصة السعودية ونظيرتها اليمنية نفذت عملية نوعية ناجحة بالداخل اليمني، تم على إثرها إلقاء القبض على أمير تنظيم داعش الإرهابي باليمن الملقب بأبو أسامة المهاجر والمسؤول المالي للتنظيم وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له، وذلك في تمام الساعة التاسعة وعشرين دقيقة صباحًا (9:20) من يوم الأحد (29 رمضان 1440هـ) الموافق (3 يونيو 2019م).

وأوضح العقيد المالكي أن المراقبة المستمرة لأحد المنازل أثبتت وجود أمير التنظيم وأعضاء من تنظيم داعش الإرهابي، وكذلك وجود (3) نساء و(3) أطفال.

Advertisements

وأضاف العقيد المالكي أن التحالف اتخذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية المدنيين لتنفيذ العملية، من خلال تحديد ومعرفة النمط الحياتي حول مكان وجود المطلوبين لغرض تقليل الأضرار الجانبية لعملية الهجوم والقبض على العناصر الإرهابية وكذلك سلامة النساء والأطفال الموجودين بالمنزل، وقد استمرت العملية مدة (10) دقائق منذ بداية الهجوم وإلقاء القبض على المطلوبين وحصر المضبوطات الخاصة بالإرهابيين والتنظيم، نتج عن العملية إلقاء القبض على أمير التنظيم، وكذلك أعضاء من التنظيم ولم يصب أي من النساء والأطفال داخل المنزل، ولم يكن هناك أي أضرار جانبية بالمدنيين. كما أسفرت العملية عن مصادرة عدد من (الأسلحة والذخيرة، أجهزة لابتوب وكمبيوتر، مبالغ مالية بمختلف العملات، أجهزة إلكترونية، أجهزة GPS، أجهزة اتصال) وغيرها من المقبوضات.

وبيّن العقيد المالكي أن هذه العملية تأتي امتدادًا للتعاون الوثيق بين المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية لمحاربة الإرهاب وتفكيك التنظيمات الإرهابية، كما أنها تُعد ضربة موجعة لتنظيم داعش الإرهابي وبالأخص في اليمن، وتأتي استكمالًا لجهود المملكة في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله.

مؤكدًا استمرار جهود المملكة ضمن التحالف الدولي ضد داعش، وبالتعاون مع حلفائها لمحاربة التنظيمات الإرهابية والقضاء على آفة الإرهاب.

واختتم العقيد المالكي تصريحه بالقول: إن مسار التحقيق يقتضي الحفاظ على باقي التفاصيل عن طبيعة العملية وأعضاء التنظيم الآخرين الذين تم إلقاء القبض عليهم، وسيتم الإعلان عن بقية التفاصيل في حينه.