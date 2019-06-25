2019-06-25

مخالفات صادمة في أماكن بيع الأغذية بمكة المكرمة أبرزها آثار قوارض!

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

سطرت بلديات تابعة لأمانة منطقة مكة المكرمة نجاحات جديدة، اليوم الثلاثاء، بضبط العديد من المخالفات الغذائية.

وواصلت بلدية الشوقية الفرعية حملة الرقابة البلدية على أماكن بيع وتداول المواد الغذائية تم خلالها ضبط عدة مخالفات أبرزها تدني مستوى النظافة، ووجود مواد غذائية مجهولة المصدر، بالإضافة إلى وجود آثار قوارض، وسوء تخزين المواد الغذائية، حيث تم اتخاذ اللازم وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات.

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أما بلدية العتيبية الفرعية فضبطت بالتعاون مع الدوريات الأمنية مستودعًا مخالفًا لتخزين المواد الغذائية يفتقر أدنى الاشتراطات الصحية، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازم ومصادرة وإتلاف المواد الفاسدة.

في سياق متصل، ضبطت بلدية المسفلة الفرعية سيارة تنقل اللحوم بطريقة عشوائية ومخالفة، وتم اتخاذ اللازم حسب الإجراءات والأنظمة البلدية.